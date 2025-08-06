كتب- محمد أبو بكر:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة قررت أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من سبتمبر المقبل، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل لجان الحصر المختصة بتطبيق قانون الإيجار القديم.

وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، مشددًا على أنه لا يوجد أي إخلاء بقوة القانون.

وأوضح الوزير أن العقود التي تم إبرامها بتاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وستظل القيمة الإيجارية الخاصة بها سارية دون تغيير، مهما كانت قيمتها.

وأشار إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 سيتم تحرير العلاقة فيها بين المالك والمستأجر بعد مرور سبع سنوات من الآن، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق رؤية متكاملة تراعي التوازن بين حقوق الطرفين.