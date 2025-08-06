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إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجنوب الأقصر

06:11 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

انقلاب ميكروباص

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الأقصر - محمد محروس:

أُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأربعاء، على طريق مدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر، من بينهم حالتان وُصفتا بالخطيرة.

وتنوعت الإصابات ما بين نزيف داخلي، وكسور متعددة، وجروح قطعية، وسحجات في مناطق متفرقة من الجسم.

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع الأقصر الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة من الفرق الطبية المختصة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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انقلاب ميكروباص الأقصر مدينة البياضية
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