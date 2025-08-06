محافظ جنوب سيناء يخفض سن القبول للصف الأول الابتدائي إلى 5 سنوات ونصف

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، قرارًا بالنزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي من 6 سنوات إلى 5 سنوات و6 أشهر، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025-2026، استجابة للمذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات التلاميذ صغار السن، على أن يُجرى ترتيبهم تنازليًا حسب السن، من الأكبر إلى الأصغر، ثم يتم توزيعهم على المدارس التي تتوفر بها أماكن شاغرة، مع الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المرسلة للإدارات التعليمية.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر للعملية التعليمية وحرصه على التيسير على أولياء الأمور.