كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الحصر العددي لأصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت على مدار يومي الاقتراع.

ووفق ما أوضحته اللجنة، بلغ عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين ممن يحق لهم التصويت 2,407,571 ناخبًا وناخبة، أدلوا بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية موزعة على مستوى المحافظة.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان بالمراكز والمدن 353,913 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة: 346,971 صوتًا، بينما سجلت الأصوات الباطلة: 6,942 صوتًا.

وجاء الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها عدد من المرشحين بنظام الفردي على النحو التالي:

وليد محمد فتح الله محمد زيتون (رمز القلم – حزب مستقبل وطن): 261,582 صوتًا

سامي أحمد إبراهيم أحمد سعد (رمز الكتاب – حزب مستقبل وطن): 249,419 صوتًا

إبراهيم أحمد سيد أحمد عيسى (رمز التاج – حزب حماة الوطن): 191,561 صوتًا

وأكدت اللجنة أن هذا الحصر العددي يأتي في إطار أعمال اللجنة العامة، على أن تُعلن النتائج النهائية لاحقًا من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ضم أصوات المصريين بالخارج.