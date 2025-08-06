حريق في مركز طبي بالمنيا وإصابة شخصين باختناق

المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، على حريق نشب بالمركز الطبي في حي جنوب المدينة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بنشوب حريق في المركز الطبي بحي جنوب المدينة، ومحاولة العاملين السيطرة عليه.

انتقلت سيارات الإطفاء والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده، بمشاركة العاملين بالمركز، كما تبين إصابة شخصين بحروق بسيطة واختناق أثناء عملية الإطفاء.

رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم فرض كردون أمني حول المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم تكليف فريق العمل الجنائى بالبحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.