إعلان

حريق في مركز طبي بالمنيا وإصابة شخصين باختناق

05:07 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

قوات الحماية المدنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، على حريق نشب بالمركز الطبي في حي جنوب المدينة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بنشوب حريق في المركز الطبي بحي جنوب المدينة، ومحاولة العاملين السيطرة عليه.

انتقلت سيارات الإطفاء والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده، بمشاركة العاملين بالمركز، كما تبين إصابة شخصين بحروق بسيطة واختناق أثناء عملية الإطفاء.

رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم فرض كردون أمني حول المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم تكليف فريق العمل الجنائى بالبحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية حريق في مركز طبي إصابة شخصين حالات اختناق المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل