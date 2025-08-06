تخطت مستهدف التوريد.. استقبال 185 ألف طن قمح بشون وصوامع سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، انتظام عمليات توريد القمح دون أية معوقات، معلنا عن توريد 185 ألف و223 طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه.

وأكد محافظ سوهاج على دعم تنفيذ رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الكميات الموردة بشون وصوامع المحافظة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد منذ بداية التوريد، ومن المتوقع الوصول إلى نسبة زيادة 20% مع نهاية الموسم الحالي في 15 أغسطس الجاري .

وشدد " سراج " على استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة، موجها كافة الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين .

الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بسوهاج بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي، تشمل صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية 169,748 طنًا، حيث تم رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، وقد تم تخصيص 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة، وتقوم لجان استلام وفرز الأقماح بالتأكد من مطابقتها للمواصفات، حيث تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

وقد تم تحديد سعر الأردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 .