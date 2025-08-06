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"راح يكتب كتابه ما رجعش".. وفاة شاب قبل زفافه بأسبوع في المنوفية

04:16 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

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المنوفية – أحمد الباهي:

تحولت فرحة عائلة شاب عشريني من قرية دنشواي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية إلى مأتم، بعدما وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء توجهه لعقد قرانه، قبل أيام قليلة من حفل زفافه الذي كان مقررًا بعد 8 أيام فقط.

الشاب محمد ربيع عبدالغفار منصور، كان يستعد لليوم المنتظر منذ شهور، فأنهى تجهيزات شقته، وطبّع كروت الفرح، وحجز القاعة وكل ما يلزم ليوم زفافه، لكن القدر كان له رأي آخر.

وبحسب روايات مقربين من الأسرة، فقد سقط محمد مغشيًا عليه أمام منزل العروس أثناء توجهه لعقد القران، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الشهداء المركزي، ومنها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي في حالة حرجة، ليدخل العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في السادسة صباحًا.

وشيّع أهالي القرية جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب صلاة الظهر، غلب عليها الصمت والذهول، وسط حزن شديد من أهله وأصدقائه الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل، مؤكدين أنه كان محبوبًا وخلوقًا وطيب السيرة.

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وفاة شاب المنوفية قرية دنشواي
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