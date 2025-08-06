الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

صادر الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، 18 كائنًا بريًا نادرًا ومهدد بالانقراض داخل إحدى الكافيتريا بالمحافظة، في حملة ميدانية عاجلة،بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.

وتحركت اللجنة البيئية فور تلقي بلاغ بشأن وجود عدد من الكائنات البرية النادرة داخل الكافيتريا بالمخالفة لأحكام قانون البيئة المصري واتفاقية "سايتس" الدولية التي تحظر الاتجار أو العرض غير المرخص بالكائنات المهددة بالانقراض.

ورصدت اللجنة عدد أربعة ثعالب، واثنين من الثعابين، واثنين من العقاب، وصقرًا من نوع حوام، وطاووسين، وبجعة واحدة، إلى جانب اثنين من النسانيس، واثنين من الورل، واثنين من السحالي.

وقد تم التحفظ على جميع الكائنات المضبوطة ونقلها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة أن اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص يمثل جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية بموجب المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، مشددة على أن الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي هو التزام وطني ودولي لا تهاون فيه.

ودعت وزارة البيئة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو مخالفات من شأنها تهديد الحياة البرية أو الإضرار بالتوازن البيئي، مؤكدة أن حماية التنوع البيولوجي تمثل أحد أولويات الدولة ضمن استراتيجيتها البيئية الشاملة.