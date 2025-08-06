مصرع طفلين شقيقين دهسهما قطار بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار ركاب بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمحطة إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، باصطدام قطار ركاب بطفلين داخل نطاق المحطة، إثر ذلك انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الطفلين هما محمد أحمد طلبة زين، 15 عاما، وشقيقه حسن أحمد طلبة زين، 6 أعوام، مقيمان بقرية قليشان التابعة للمركز، وقد أسفر الحادث عن وفاتهما في الحال.

جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.