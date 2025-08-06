بالصور- انقلاب تريلا محمّلة بالأسمدة الزراعية على طريق الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شهد طريق الفيوم – القاهرة الصحراوي، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محمّلة بـ 40 طنًا من الأسمدة الزراعية، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار بالطريق.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد محمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل قادمة من القاهرة باتجاه الفيوم، داخل نطاق المركز.

وتبيّن من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

جرى الدفع بعدد من أوناش الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لرفع الأسمدة المتساقطة من الشاحنة، وإعادة تسيير حركة المرور بشكل طبيعي.

وأكد مصدر أمني أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلفيات بالطريق، وتم التحفظ على سائق الشاحنة، وأُخطرت نيابة مركز طامية التي باشرت التحقيق في الواقعة.