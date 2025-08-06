الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، وسط حضور المرشحين ومندوبيهم وممثلي القوائم، وبإشراف قضائي كامل.



وأظهر الحصر العددي الذي أعلنته اللجنة العامة بالشرقية عن حصول المرشح محمد سليم على 438 ألفًا و644 صوتًا، يليه محمد مصطفى لطفي بعدد 433 ألفًا و503 أصوات، ثم اللواء خالد سعيد بـ422 ألفًا و149 صوتًا.

وجاء ترتيب أبرز المرشحين كالتالي:

محمد سليم: 438,644 صوتًا

محمد مصطفى لطفي: 433,503 صوتًا

خالد سعيد: 422,149 صوتًا

يحيى الطحاوي: 415,735 صوتًا

عمرو التونسي: 410,869 صوتًا

ماجد دياب: 400,917 صوتًا

عبد الله الغزالي: 393,544 صوتًا

إيمان السيد: 288,000 صوت

بلال الكيلاني: 244,000 صوت

صديق العيسوي: 148,432 صوتًا

ماجدة سلام: 146,415 صوتًا

هالة الشامي: 123,489 صوتًا

هشام المناوي: 95,691 صوتًا

حسام أبو مسلم: 59,941 صوتًا

حمام السنجهاوي: 39,517 صوتًا

أحمد منصور: 16,720 صوتًا.

تم تثبيت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في نموذج "14 ش" بالأرقام والحروف، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.

وتبدأ عملية الفرز فور إغلاق صناديق الاقتراع داخل كل لجنة فرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة، بحضور الأمناء والمندوبين، بفض الأقفال البلاستيكية لصناديق التصويت، ومراجعة محتوياتها بالكامل أمام الحضور.

وتُفرد بطاقات الاقتراع كل واحدة على حدى للتأكد من سلامتها وختمها الرسمي، ويتم تصنيفها إلى أصوات صحيحة وأصوات باطلة، يلي ذلك حصر دقيق لما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.

ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نموذج الحصر العددي للأصوات نموذج 12 ش إلى من يطلبه من المرشحين أو وكلائهم، مع توقيعهم على محضر الفرز نموذج 11 ش بما يفيد الاستلام.

بعد ذلك، تُحفظ كافة المستندات والبطاقات داخل الجوالات المخصصة، وتُغلق بالأقفال البلاستيكية تمهيدًا لتسليمها إلى اللجنة العامة بالمحافظة.

وتتولى اللجنة العامة حصر أعداد المقيدين والحاضرين، وتعلن النتائج النهائية لكل من النظامين: الفردي والقوائم، مع تحديد عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وتثبيت عدد ما حصل عليه كل مرشح بالأرقام والتفقيط.

اتسمت الانتخابات على المقعد الفردى بالقوة حيث دار السباق بين 24 مرشحا يمثلون عدة أحزاب وتشمل حزب مستقبل وطن، الجبهة الوطنية،حماة وطن والوفد، مصر الحديثة والاتحاد والمؤتمر فضلا عن المرشحين المستقلين للفوز بـ 7 مقاعد فردية والشرقية لها 6 مقاعد ضمن القائمة.