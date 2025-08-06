اللجنة العامة تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ بقنا
قنا -عبدالرحمن القرشي:
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة قنا الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شهدت منافسة قوية بين المرشحين على المقاعد الفردية.
وأسفرت نتائج الحصر عن حصول المرشح عبدالفتاح دنقل على 167 ألفًا و712 صوتًا، يليه المرشح عبدالفتاح الشحات بـ165 ألفًا و666 صوتًا، ثم أشرف عبدالوهاب أبو دقة بـ141 ألفًا و310 أصوات.
وجاءت باقي نتائج المرشحين كالتالي:
صبحي عياد: 83216 صوتًا
مصطفى كمال عبدالوهاب موسى: 28171 صوتًا
سيد الوكيل: 24346 صوتًا
الصباح مندور بلال: 24916 صوتًا
أشرف حافظ الجبالي: 19613 صوتًا
محمد عبدالفتاح: 18698 صوتًا
هبة عبدالمعز: 16714 صوتًا
ابتسام النسر: 15061 صوتًا
أحمد فوزي هارون: 13973 صوتًا
عبدالله أبو الشيخ: 12921 صوتًا
عبدالعال صلاح أبو دقة: 10919 صوتًا
علي حسام: 9837 صوتًا
عبدالجواد الحجازي: 9139 صوتًا
ولاء محمد مكرم: 9371 صوتًا
شعبان هاشم العقَيلي: 8385 صوتًا
علي عثمان: 8873 صوتًا
سلوى حجي: 7309 أصوات
محمود حماد: 11615 صوتًا
صبري شحات: 19686 صوتًا
أحمد الصاوي: 11003صوتًا.
وبحسب الحصر بلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا 2 مليون و2369 ناخبًا، حضر منهم 290,449 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة للقائمة 286,655 صوتًا، فيما سجلت اللجنة 164 صوتًا لم يدلوا باختيار القائمة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في القوائم 3,630 صوتًا.
أما بالنسبة للفردي، فقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 270,595 صوتًا، والأصوات الباطلة 19,854 صوتًا.
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