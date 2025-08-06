قنا -عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة قنا الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شهدت منافسة قوية بين المرشحين على المقاعد الفردية.

وأسفرت نتائج الحصر عن حصول المرشح عبدالفتاح دنقل على 167 ألفًا و712 صوتًا، يليه المرشح عبدالفتاح الشحات بـ165 ألفًا و666 صوتًا، ثم أشرف عبدالوهاب أبو دقة بـ141 ألفًا و310 أصوات.

وجاءت باقي نتائج المرشحين كالتالي:

صبحي عياد: 83216 صوتًا

مصطفى كمال عبدالوهاب موسى: 28171 صوتًا

سيد الوكيل: 24346 صوتًا

الصباح مندور بلال: 24916 صوتًا

أشرف حافظ الجبالي: 19613 صوتًا

محمد عبدالفتاح: 18698 صوتًا

هبة عبدالمعز: 16714 صوتًا

ابتسام النسر: 15061 صوتًا

أحمد فوزي هارون: 13973 صوتًا

عبدالله أبو الشيخ: 12921 صوتًا

عبدالعال صلاح أبو دقة: 10919 صوتًا

علي حسام: 9837 صوتًا

عبدالجواد الحجازي: 9139 صوتًا

ولاء محمد مكرم: 9371 صوتًا

شعبان هاشم العقَيلي: 8385 صوتًا

علي عثمان: 8873 صوتًا

سلوى حجي: 7309 أصوات

محمود حماد: 11615 صوتًا

صبري شحات: 19686 صوتًا

أحمد الصاوي: 11003صوتًا.

وبحسب الحصر بلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا 2 مليون و2369 ناخبًا، حضر منهم 290,449 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة للقائمة 286,655 صوتًا، فيما سجلت اللجنة 164 صوتًا لم يدلوا باختيار القائمة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في القوائم 3,630 صوتًا.

أما بالنسبة للفردي، فقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 270,595 صوتًا، والأصوات الباطلة 19,854 صوتًا.

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