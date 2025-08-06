محافظ المنوفية يُحيل 32 موظفًا بمستشفيات ووحدات محلية للتحقيق

المنوفية – أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، 32 من العاملين بمستشفيات بركة السبع المركزي، وحميات شنتا الحجر، والوحدة المحلية بقرية مليج، إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتركهم العمل وتغيبهم بدون إذن رسمي، إلى جانب تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية.

جاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه المحافظ من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، عقب جولته الميدانية أمس التي شملت تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمنشآت الصحية بمركزي شبين الكوم وبركة السبع.

وتبيّن من خلال المرور المفاجئ على مستشفى بركة السبع وجود 9 من العاملين قد تركوا العمل، كما رُصد بمستشفى حميات شنتا الحجر تغيب 18 موظفًا من إجمالي القوة، بالإضافة إلى ترك العمل من قِبل 3 موظفين.

كما تبين خلال المرور على الوحدة المحلية بقرية مليج، تغيب موظفين اثنين عن العمل دون إذن رسمي، فيما لوحظ انتظام العمل بالوحدة المحلية بقرية شنتا الحجر.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية، للتأكد من انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون في أداء الواجب الوظيفي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المقصرين.