الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد برئاسة المستشار منجي خليل، الحصر العددي للناخبين الذين شاركوا فى الانتخابات على مدار اليومين الماضيين بدائرة المحافظة الوحيدة.

ووفقا للحصر العددي المعلن من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين في المحافظة 194350 ناخبًا، حضر منهم 36149 ناخبا، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 8674 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 27475 ناخبًا بنسبة حضور 18.6%.

وأظهر الحصر العددي لأصوات الناخبين في نظام القائمة بالوادي الجديد أن مرشح القائمة الوطنية، المهندس أحمد أيوب، حصد 33,648 صوتًا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة للقائمة 34,511 صوتًا، فيما تم تسجيل 1,638 صوتًا باطلًا.

وجاءت أصوات المرشحين الفرديين كالتالي: عبد الحكم جبالي 12,816 صوتًا، وخيري طليب 4,552 صوتًا، وأنور كمال 3,163 صوتًا، ومحمود غالي 2,467 صوتًا، ومحمد مطاوع 2,401 صوتًا، و محمد خطاب 1,311 صوتًا، وكمال الشاذلي 865 صوتًا.

كانت انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، أجريت على دائرة واحدة بواقع مقعدين الأول لمرشح القائمة المطلقة المغلقة "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والمقعد الثاني للمقعد الفردي والذي ترشح عليه 7 مرشحين من المحافظة، بينما ترشح على مقعد القائمة مرشح واحد فقط يمثل حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.