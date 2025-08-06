4 محافظات تعلن الحصر العددي لأصوات الشيوخ.. ماذا كشفت الصناديق؟

محافظات – مصراوي:

أعلنت اللجان العامة في أربع محافظات (الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، الوادي الجديد) الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.

ففي الإسكندرية، كشفت اللجنة العامة عن تقدم 7 مرشحين في النظام الفردي، تصدر القائمة عبدالله ضيف الله بأكثر من 679 ألف صوت، يليه عمر الغنيمي ومصطفى أبو زهرة.

وفى أسيوط، أنهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين، وبحسب المؤشرات الأولية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية على مستوى محافظة أسيوط 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، موزعين على لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية تغطي 15 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، حضر منهم 344 ألف و672 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 331 ألف و210صوتًا، مقابل 13 ألف و462 صوتًا تم اعتبارها باطلة.

فيما يخص الحصر العددي لأصوات المرشحين، حصل المرشح مجدي عبدالرحيم سليم، على أعلى عدد من الأصوات بإجمالي بلغ 225903 صوتًا، يليه المرشح مصطفى محمود إبراهيم الذي حصل على 221713 صوتًا، ثم جاء في الترتيب الثالث المرشح عبدالعاطي أحمد محمد على بـ 213806 صوتًا.

وحصل المرشح عادل عبدالعظيم عبدالحافظ خليل، على 183813 صوتًا، تلاه المرشح عمرو إبراهيم أبوالعيون عبدالناصر الذي نال 188932 صوتًا، فيما حصل محمد سيد سليمان أحمد، على 98118 صوتًا، وحصل المرشح هيثم عبدالرازق عبدالعليم ، على 18169 صوتًا، وحصلت نانسي صلاح سليمان جاد، على 6902 صوتًا، وحصل المرشح جرجس صموئيل بشاي دوس، على 19158 صوتًا، ورقية فخري رمضان مهدي، على 26902 صوتًا، وحصل المرشح حاتم صفوت محمود عيد، على 102803 صوتًا، وحصلت المرشحة صفاء إبراهيم محمود ، على 25401 صوتًا، وحصل المرشح نتعي موريس عبدالله، على 21704 صوتًا، وحصل المرشح بهاء طلعت شحاته سليمان، على 21509 صوتًا.

فيما حصل المرشح أشرف البدري الحربي، على 107815 صوتًا، وحصلت المرشحة علياء عبدالعزيز عامر، 31319 صوتًا، وحصلت المرشحة عصمت جلال عبدالحفيظ، على 6471 صوتًا، وحصل المرشح معتز حسن صديق، على 22863 صوتًا، وحصل المرشح أسعد عبدالمنعم أحمد، على 27858 صوتًا، وحصل المرشح أحمد خليفة عبدالله، على 28303 صوتًا، وحصلت المرشحة جيهان عبدالمنعم حسن، على 20212 صوتًا.

وفى الوادي الجديد، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة برئاسة المستشار منجي خليل، الحصر العددي للناخبين الذين شاركوا فى الانتخابات على مدار اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين في المحافظة 194350 ناخبًا، حضر منهم 36149 ناخبا، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 8674 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 27475 ناخبا بنسبة حضور 18.6 %.

وأظهر الحصر العددي لأصوات الناخبين في نظام القائمة بالوادي الجديد أن مرشح القائمة الوطنية، المهندس أحمد أيوب، حصد 33,648 صوتًا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة للقائمة 34,511 صوتًا، فيما تم تسجيل 1,638 صوتًا باطلًا.

وجاءت أصوات المرشحين الفرديين كالتالي: عبد الحكم جبالي 12,816 صوتًا، وخيري طليب 4,552 صوتًا، وأنور كمال 3,163 صوتًا، ومحمود غالي 2,467 صوتًا، ومحمد مطاوع 2,401 صوتًا، و محمد خطاب 1,311 صوتًا، وكمال الشاذلي 865 صوتًا.

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