أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

وبحسب المؤشرات الأولية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية على مستوى محافظة أسيوط 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، موزعين على لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية تغطي 15 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، حضر منهم 344 ألف و672 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 331 ألف و210صوتًا، مقابل 13 ألف و462 صوتًا تم اعتبارها باطلة.

فيما يخص الحصر العددي لأصوات المرشحين، حصل المرشح مجدي عبدالرحيم سليم، على أعلى عدد من الأصوات بإجمالي بلغ 225903 صوتًا، يليه المرشح مصطفى محمود إبراهيم الذي حصل على 221713 صوتًا، ثم جاء في الترتيب الثالث المرشح عبدالعاطي أحمد محمد على بـ 213806 صوتًا.

وحصل المرشح عادل عبدالعظيم عبدالحافظ خليل، على 183813 صوتًا، تلاه المرشح عمرو إبراهيم أبوالعيون عبدالناصر الذي نال 188932 صوتًا، فيما حصل محمد سيد سليمان أحمد، على 98118 صوتًا، وحصل المرشح هيثم عبدالرازق عبدالعليم ، على 18169 صوتًا، وحصلت نانسي صلاح سليمان جاد، على 6902 صوتًا.

وحصل المرشح جرجس صموئيل بشاي دوس، على 19158 صوتًا، ورقية فخري رمضان مهدي، على 26902 صوتًا، وحصل المرشح حاتم صفوت محمود عيد، على 102803 صوتًا، وحصلت المرشحة صفاء إبراهيم محمود ، على 25401 صوتًا، وحصل المرشح نتعي موريس عبدالله، على 21704 صوتًا، وحصل المرشح بهاء طلعت شحاته سليمان، على 21509 صوتًا.

فيما حصل المرشح أشرف البدري الحربي، على 107815 صوتًا، وحصلت المرشحة علياء عبدالعزيز عامر، 31319 صوتًا، وحصلت المرشحة عصمت جلال عبدالحفيظ، على 6471 صوتًا، وحصل المرشح معتز حسن صديق، على 22863 صوتًا، وحصل المرشح أسعد عبدالمنعم أحمد، على 27858 صوتًا، وحصل المرشح أحمد خليفة عبدالله، على 28303 صوتًا، وحصلت المرشحة جيهان عبدالمنعم حسن، على 20212 صوتًا.

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.



