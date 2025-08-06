

أسيوط- محمود عجمي:

تواصل اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، أعمالها في استقبال محاضر فرز اللجان الفرعية المنتشرة على مستوى المحافظة، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

ويتنافس في أسيوط 22 مرشحًا على 5 مقاعد بنظام الفردي، من بينهم 11 مرشحًا يمثلون أحزابًا سياسية، و11 آخرون يخوضون السباق كمستقلين، إلى جانب 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات المحافظة 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، موزعين على لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية تغطي 15 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وشهدت العملية الانتخابية، التي جرت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، مشاركة ملحوظة من المواطنين، خاصة من كبار السن والسيدات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب تأمين أمني مكثف لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

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