

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



أنهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

وبحسب المؤشرات الأولية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية على مستوى محافظة الإسماعيلية ٩٩٩ ألفًا و٢٤٨ ناخبًا، حضر منهم ١٨٩ ألفًا و٨٧٢ ناخبًا للإدلاء بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ١٨١ ألفًا و٦٥٢ صوتًا، مقابل ٨٢٢٠ صوتًا تم اعتبارها باطلة.

وفيما يخص الحصر العددي لأصوات المرشحين، حصل المرشح مجدي زيد على أعلى عدد من الأصوات بإجمالي بلغ ٦٦٠٧٨ صوتًا، يليه المرشح محمد غنام الذي حصل على ٣٤٢١٢ صوتًا، ثم جاء في الترتيب الثالث المرشح علي شعيب بـ ١٨٦٠١ صوتًا.

وحصل المرشح أحمد العايدي على ١٠٢٥٨ صوتًا، تلاه المرشح طاهر سليم الذي نال ٨٦٣١ صوتًا، فيما حصل رمضان إمام على ٧٩٢١ صوتًا، يليه نصار حسن بـ ٦٤٥٠ صوتًا.

أما المرشح مجدي عاشور فحصل على ٣٤٢٠ صوتًا، بينما حصل إيهاب نافع على ٢٨٠٠ صوت، تليه المرشحة منار الجندي التي حصلت على ٢٠٠٢ صوتًا، ثم أحمد حسن بـ ١٨١٥ صوتًا، وأخيرًا جاءت المرشحة سهير فودة بإجمالي ١٨٠٠ صوت.

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.