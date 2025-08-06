

محافظات - مصراوي:



بعد إغلاق صناديق الاقتراع وإسدال الستار على يومين من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات مرحلة حاسمة من العمل الديمقراطي، تمثلت في فرز الأصوات وحصرها، وسط إجراءات مشددة وإشراف قضائي كامل.

في محافظة الإسماعيلية، بدأت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ، في مقرها بمدرسة المهندس إبراهيم عثمان، استقبال محاضر الفرز من اللجان الفرعية، وجرى نقل المحاضر داخل صناديق مؤمنة، تمهيدًا لمراجعتها وتجميعها على مستوى المحافظة، قبل إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي السويس، بدأ القضاة رؤساء اللجان الفرعية، فرز أصوات الناخبين بعد إغلاق اللجان في تمام التاسعة مساءً، وتنافس 9 مرشحين على المقعد الفردي المخصص للمحافظة، بالإضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية.

وشهدت محافظة المنيا إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في اليوم الثاني من التصويت، خاصة في قرى المرشحين.

وبعد إغلاق الأبواب، بدأت اللجان الـ476 أعمال الفرز، وسط تأكيدات من محافظ المنيا اللواء عماد كدواني، على انتظام سير العملية الانتخابية وعدم تلقي أي شكاوى.



وأُغلقت لجان انتخابات الشيوخ في الإسكندرية أبوابها في تمام التاسعة مساءً، لتبدأ عملية فرز الأصوات في 320 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان إقبالًا كثيفًا من الناخبين في اليوم الثاني، وتعمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وفي بني سويف، انطلقت مرحلة فرز الأصوات فور إغلاق اللجان، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجنة العامة.

وفي المنوفية، أعلنت غرفة العمليات المركزية إغلاق جميع اللجان، وبدء عمليات الفرز، دون رصد أي مخالفات أو شكاوى.