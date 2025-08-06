

محافظات- مصراوي:

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء التصويت في لجان انتخابات مجلس الشيوخ، فى تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بدأت عملية فرز الأصوات في جميع المحافظات.

جرت انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إذ تنافس في هذه الانتخابات 424 مرشحًا فرديًا وقائمة انتخابية واحدة تضم 200 مرشح.

عقب الانتهاء من فرز الأصوات، يتوجه رؤساء اللجان الفرعية مباشرةً إلى اللجنة العامة في كل محافظة، حاملين معهم محاضر الفرز والحصر العددي للأصوات.

تُنقل المحاضر داخل صناديق مؤمنة لضمان سلامتها، ثم تُجمع النتائج على مستوى المحافظة تمهيدًا لرفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

تُعد الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية، وبدوره أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، أن النتائج ستُعلن يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، شدد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، على أن إعلان النتائج من اللجان الفرعية أو العامة غير مسموح به، وأن الجهة الوحيدة التي يحق لها ذلك هي رئيس الهيئة ومجلس إدارتها.

كما أوضح أن دور مندوبي المرشحين ينتهي بغلق اللجان، ولا يحق لهم الحصول على الحصر العددي إلا لمن يملك توكيلًا رسميًا.

ومن المقرر أن تستمر عملية المراجعة والتدقيق في الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات قبل الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين أو المتأهلين لجولة الإعادة يوم الثلاثاء المقبل.