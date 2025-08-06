الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بدأت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، في استقبال الحصر العددي لعمليات فرز الأصوات القادمة من اللجان الفرعية المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وانتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت داخل مصر.

وتسلمت اللجنة، التي يقع مقرها بمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين بمدينة الإسماعيلية، حصر عددي من اللجان الفرعية وسط إجراءات أمنية مشددة، وبإشراف قضائي كامل، حيث تم نقل محاضر الفرز داخل صناديق مؤمنة إلى مقر اللجنة العامة تمهيدًا لمراجعتها.

يُذكر أن محافظة الإسماعيلية تضم 135 مركزًا انتخابيًا، تم تجهيزها لاستقبال نحو 999,248 ناخبًا وناخبة، موزعين على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، بالإضافة إلى مركز ثقافي واحد، تغطيها منظومة طبية متكاملة من خلال فرق انتشار سريع ونقاط إسعاف ثابتة ومتحركة، لضمان سلامة المواطنين طوال فترة التصويت.

وتجري أعمال الفرز في ظل متابعة دقيقة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، التي تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج، مع رصد أي ملاحظات أو شكاوى قد ترد من اللجان أو المواطنين.

ومن المنتظر أن تُعلن اللجنة العامة الحصر العددي بعد الانتهاء من تجميع كافة محاضر الفرز، ورفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات الرسمية الخاصة بإعلان النتائج العامة على مستوى الجمهورية.