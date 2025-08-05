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من غرفة العمليات.. محافظ المنيا يتابع فرز أصوات انتخابات الشيوخ (صور)

11:29 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتابع فرز أصوات انتخابات الشيوخ
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتابع فرز أصوات انتخابات الشيوخ
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتابع فرز أصوات انتخابات الشيوخ
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المنيا - جمال محمد:

بعد إسدال الستار على عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، انتقلت الجهود في محافظة المنيا إلى مرحلة فرز الأصوات، حيث تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ متابعتها الدقيقة للعملية برئاسة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

أعلن المحافظ أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى مؤثرة على مدار يومي الانتخابات، مشيدًا بالانضباط الذي سارت به العملية الانتخابية والإقبال الإيجابي من المواطنين لاختيار ممثليهم.

وأوضح كدواني أن الغرفة استمرت في عملها دون انقطاع، مستخدمةً أحدث التقنيات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، ورصد التغطية الإعلامية، والتنسيق الفوري مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لضمان أعلى درجات الجاهزية.

وتستمر غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، في التنسيق المباشر مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان إتمام كافة الإجراءات بسلاسة حتى انتهاء عمليات الفرز وإغلاق آخر لجنة انتخابية بالمحافظة.

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محافظ المنيا فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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