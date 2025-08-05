بالصور.. بدء فرز الأصوات في انتخابات الشيوخ بالسويس

السويس_ حسام الدين أحمد:

بدأ القضاء رؤساء اللجان الفرعية لانتخابات الشيوخ في السويس فرز أصوات الناخبين داخل مقر الاقتراع، بعد انتهاء عملية التصويت.

وأوقف رؤساء اللجان عملية التصويت مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بعد التأكد من عدم وجود أي ناخبين مدرجين بالكشوف أمام مقرات مراكز الاقتراع.

ووجه القضاة رؤساء اللجان الفرعية رجل الشرطة المكلفين بتأمين اللجان بغلق أبواب المقرات بعد انتهاء المدة المحددة للاقتراع داخل اللجان، وعددها 41 لجنة فرعية.

وأجريت الانتخابات في السويس على المقعد الفردي والذي تنافس عليه 9 مرشحين، مع التصويت على القائمة الوطنية والتي خصصت مقعد واحد فقط لدائرة السويس.

وتضم محافظة السويس 508320 ناخبا لهم حق التصويت، وتقع الكتلة التصويتية الأكبر في حي الأربعين الذي يضم 187389 ناخبا موزعين على 14 مقر انتخابي، وفي حي فيصل 142564 ناخب لهم حق التصويت موزعين على 9 مقرات انتخابية.

أما حي الجناين يضم 82502 ناخب موزعين على 7 مقرات انتخابية، وفي حي السويس 70220 ناخب يحق لهم التصويت في 6 مقرات موزعة على ضواحي الحي، أما حي عتاقة الأكبر في المساحة يضم أقل عدد من الناخبين وعددهم 25645 موزعين على 3 مقرات انتخابية.