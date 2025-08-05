بدء فرز الأصوات داخل 476 لجنة انتخابية بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا والبالغ عددها 476 لجنة، أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت بانتخابات الشيوخ والتي أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً، فيما لم يتم السماح بحضور وسائل الإعلام أعمال الفرز داخل اللجان.

وشهدت العملية التصويتية بالمحافظة خلال اليوم الثاني إقبالاً ملحوظاً من قبل الناخبين، خاصة في قرى المرشحين، وسط انتشار مكثف للأجهزة الأمنية لتأمين اللجان.

وأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا انتظام عمل كافة اللجان بالمحافظة في اليوم الثاني، وعدم توقف أي منها، وعدم تلقي مركز السيطرة وإدارة الأزمات لاية شكاوى في المراكز والمقرات الانتخابية.

يذكر أن محافظة المنيا يبلغ نصيبها من مقاعد مجلس الشيوخ في تلك الانتخابات 11 مقعداً من بينهم 5 مقاعد فردية و 6 مقاعد بنظام القائمة، كما تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.