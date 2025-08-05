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محافظ المنوفية يعلن غلق صناديق الاقتراع بلجان انتخابات الشيوخ

09:43 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

محافظ المنوفية يعلن غلق صناديق الاقتراع

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام محافظة المنوفية وبرئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غلق جميع اللجان الانتخابية لاستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد يومين من التصويت وبدء عمليات فرز الأصوات، مؤكدًا أنه لم تُرصد أي مخالفات أو شكاوي بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية أن عملية التصويت للانتخابات قد جرت على مدار يومين متتاليتين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً واستمر التصويت حتي انتهاء المواعيد الرسمية، لافتًا أن كافة اللجان والمقار الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة قد شهدت إقبالاً كثيفًا من أبناء وأهالي شعب المنوفية على صناديق الاقتراع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي.

وأشاد أبو ليمون بمدى وعي وحرص أهالى وأبناء شعب المنوفية على النزول والمشاركة فى العرس الديمقراطي وسط حاله من الفرحة خير دليل علي أن المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المنوفية لجان الانتخابات
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