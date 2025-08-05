بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

أغلقت لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية أبوابها، مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة التصويت المحددة في تمام التاسعة مساء، معلنة انتهاء الاقتراع رسميا وبدء عملية فرز الأصوات.

ورصد مصراوي بدء عملية فرز الأصوات في أحد لجان الاقتراع بالإسكندرية حيث تولى رؤساء اللجان الفرعية الإشراف على فتح صناديق وأعمال الفرز وذلك بمختلف اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 320 لجنة.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسة المحافظ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.