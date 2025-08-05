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بدء فرز الأصوات.. إغلاق لجان انتخابات الشيوخ في بني سويف (فيديو)

09:13 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

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بني سويف - حمدي سليمان:

مع انتهاء اليوم الثاني للتصويت، أُغلقت في تمام التاسعة مساء اليوم أبواب المقار الانتخابية في محافظة بني سويف، إيذانًا ببدء مرحلة فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

فور انتهاء عملية التصويت، شرعت اللجان الفرعية في إجراءات فرز وتجميع الأصوات داخل كل مقر انتخابي، تمهيدًا لتجميع النتائج وإرسالها إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة.

يُذكر أن الكتلة التصويتية في بني سويف تضم 2.08 مليون ناخب وناخبة، أدلوا بأصواتهم على مدار يومين في 368 مقرًا انتخابيًا، والتي شملت 371 لجنة فرعية موزعة على كافة أنحاء المحافظة.

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محافظة بني سويف انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فرز اصوات
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