وفاة و16 إصابة في تصادم مروع على طريق السويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون في حادث تصادم مروع وقع مساء اليوم الاثنين بين ثلاث سيارات على طريق السويس الصحراوي، في نطاق محافظة الإسماعيلية، مما استدعى استجابة فورية من فرق الطوارئ.

ووفقًا لبلاغ تلقته غرفة عمليات هيئة الإسعاف بإقليم القناة، وقع الحادث أمام عزبة أبو نصر الله في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الإسماعيلية، حيث هرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع.

نفذت فرق الطوارئ أعمال الإخلاء الطبي للمصابين، وجرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الرعاية العاجلة، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تولت الجهات الأمنية من إدارة المرور والحماية المدنية، إجراءات المعاينة والفحص لتحديد ملابسات الحادث، والعمل على رفع آثاره من الطريق لضمان استعادة السيولة المرورية.