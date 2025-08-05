تُقدر بـ 3.578 مليار جنيه.. إحباط تهريب 2189 قطعة أثرية نادرة بنويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:

تمكنت الإدارة العامة لجمارك نويبع من إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب الآثار، حيث تم ضبط 2189 قطعة أثرية نادرة كانت مُخبأة بإتقان داخل شاحنة في طريقها لمغادرة البلاد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه رجال الأمن الجمركي والبحث الجنائي بشاحنة يقودها سائق أجنبي. وبتشكيل لجنة جمركية متخصصة لتفتيشها، تم الكشف عن مخازن سرية مُعدة خصيصًا أسفل سرير كابينة القيادة، عُثر بداخلها على 6 لفافات تضم القطع الأثرية.

بعد فحص المضبوطات من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة السياحة والآثار، تبين أنها تمثل كنزًا تاريخيًا يعود لعصور مختلفة.

شملت المضبوطات تماثيل وتمائم لآلهة مصرية قديمة مثل "حتحور" و"حورس"، ومفتاح الحياة "عنخ"، بالإضافة إلى عملات معدنية، مجوهرات، وأدوات قديمة مصنوعة من الألباستر والفخار والبرونز.

قدرت القيمة الأثرية للمضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، بينما قُدرت التعويضات الجمركية المستحقة بـ 7.157 مليار جنيه.

وأوصت اللجنة بمصادرة الكنز الأثري لصالح وزارة السياحة والآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.