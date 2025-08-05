بخطة متكاملة.. 70 فريقًا طبيًا لتأمين انتخابات الشيوخ بأسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران:



نفذت محافظة أسوان خطة تأمين طبي شاملة لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ، بالتعاون الوثيق بين فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشؤون الصحية.



شملت الخطة، التي أُطلقت تحت شعار "انتخب واطمئن"، نشر 70 فريقًا طبيًا تم توزيعهم كنقاط ثابتة ومتنقلة في محيط المقرات الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة. وقدمت هذه الفرق خدمات الفرز والإسعافات الأولية والمتابعة الصحية الفورية، مع تركيز خاص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



ومن جانبه، أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة للتعامل السريع مع أي طارئ. وأشار إلى أن الفرق التابعة لمبادرة "100 يوم صحة" شاركت بفعالية في خطة التأمين، مما يعزز الدعم الصحي المقدم للمواطنين خلال ممارستهم حقهم الدستوري.



تهدف هذه الإجراءات إلى توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، ودعم المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الوطنية، وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان تام.