محافظ الدقهلية يتدخل لحل شكوى مريض بمستشفى أجا المركزي (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارة مسائية غير معلنة لمستشفى أجا المركزي، بهدف الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من التزام الكوادر الطبية بواجباتهم تجاه المرضى.

خلال جولته، استجاب المحافظ لشكوى مواطنة أفادت بتأخر عرض شقيقها على أخصائي جراحة المخ والأعصاب، ليوجه على الفور بضرورة التدخل الطبي العاجل وتقديم الرعاية الكاملة له، مؤكدًا أن "حق المواطن في العلاج أولوية لا نقاش فيها".

شدد مرزوق خلال جولته على أن "المستشفى رسالة إنسانية قبل أن يكون مبنى"، مؤكدًا أنه لن يقبل بأي تقصير في رعاية المرضى. وقد شملت جولته التفقدية قسم الاستقبال الجديد، وأقسام جراحة المخ والأعصاب، والأطفال، والباطنة، إضافة إلى الصيدلية الرئيسية ووحدة مكافحة العقر والتسمم.

واستمع المحافظ إلى شرح من الأطباء حول حالات عدد من المرضى، ووجه بضرورة انتظام المرور الدوري على الأقسام، وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية دون تأخير، وتوفير مناخ علاجي آمن يحفظ كرامة المترددين على المستشفى.

وأوضح المحافظ أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة متابعة مستمرة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تقديم الخدمة، "بل تقديمها باحترام وكفاءة وإنسانية، وهو حق أصيل لكل مريض وواجب على الجميع".