الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



أدلى نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك في لجنة مدرسة القرية 5 الابتدائية بمنطقة البنجر غرب محافظة الإسكندرية.



وشهدت اللجنة استقبالًا حافلًا من أهالي المنطقة الذين حرصوا على تهنئته بمناسبة تجليسه مؤخرًا على كرسي الإيبارشية.



وفي تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، شدد الأنبا مينا على أهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية، معتبرًا انتخابات مجلس الشيوخ "شكلًا من أشكال الخدمة العملية للوطن، ورسالة محبة وانتماء حقيقية لأرض مصر".



وأضاف أن الكنيسة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وأن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا يعكس الأمل في مستقبل أفضل.



وأكد دعم إيبارشية برج العرب والعامرية لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الوطني، وتشجيع المواطنين على أداء واجبهم الانتخابي في أجواء يسودها الانضباط والسلام، مشيرًا إلى أن الإقبال على التصويت يعكس الروح الوطنية والمجتمعية التي يتميز بها الشعب المصري.



وتأتي تصريحات الأنبا مينا بالتزامن مع استمرار عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى نهاية اليوم، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.



وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث توافد الناخبون إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.



وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.



كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسة محافظ الإسكندرية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.





