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من غرفة العمليات.. محافظ الشرقية يتابع انتظام انتخابات الشيوخ (صور)

07:00 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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  • عرض 4 صورة
    محافظ الشرقية يتابع انتظام انتخابات الشيوخ
  • عرض 4 صورة
    محافظ الشرقية يتابع انتظام انتخابات الشيوخ
  • عرض 4 صورة
    محافظ الشرقية يتابع انتظام انتخابات الشيوخ
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الشرقية - ياسمين عزت:

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في إطار متابعة العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

عُقد الاجتماع بحضور نائبي المحافظ، الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

اطلع المحافظ على التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية التي ترصد انتظام العمل داخل 844 لجنة فرعية، ومعدلات الإقبال، وتوافر كافة التيسيرات للناخبين، خاصةً كبار السن وذوي الهمم.

وأكد الأشموني أن المحافظة تعمل بأقصى درجات الاستعداد، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي موقف طارئ وتأمين العملية الانتخابية بالكامل.

وأشاد المحافظ بالوعي الوطني لأبناء الشرقية الذي ظهر جليًا في إقبالهم على التصويت، مجددًا دعوته للمواطنين باستكمال هذا المشهد الديمقراطي والمشاركة بفعالية في اختيار ممثليهم.

يُذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة الشرقية تبلغ نحو 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم في 829 مقرًا انتخابيًا موزعة على 25 مركزًا وقسم شرطة.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة عمليات الانتخابات محافظ الشرقية حازم الأشموني
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