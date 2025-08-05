"مستقبل وطن" يحشد لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ في الزقازيق (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:



نظّم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الشرقية مسيرة في مدينة الزقازيق، بهدف حشد الدعم لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ.



انطلقت المسيرة، التي شهدت مشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الحزب، من مقره الرئيسي لتجوب شوارع المدينة، وصولًا إلى مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات، وسط تفاعل لافت من المواطنين.



تقدّم المسيرة الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة والمرشح على المقعد الفردي، والدكتورة زينب فهيم أمينة المرأة بالمركزية ومرشحة الحزب ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".



وفي تصريحاته، شدد سليم على أن المشاركة في الانتخابات لا تمثل دعمًا للمرشحين فحسب، بل هي دعم مباشر للدولة المصرية ومسارها السياسي.

وأشار إلى أن الحزب يكثّف من جهوده الميدانية في كافة المراكز والمدن لرفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة السياسية.



ومن جهتها، وجهت الدكتورة زينب فهيم دعوة مفتوحة لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على دور المرأة، للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأكدت أن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة يقع في صميم أولويات الحزب وأجندته الوطنية.









