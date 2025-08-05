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بالـ"مزمار" والزغاريد.. "زفة" لحشد الناخبين لـ "الشيوخ" بالمنيا (صور)

05:54 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حشد الناخبين لانتخابات الشيوخ بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    حشد الناخبين لانتخابات الشيوخ بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    حشد الناخبين لانتخابات الشيوخ بالمنيا
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المنيا - جمال محمد:

نظم عدد من الناخبين في مدينة المنيا "زفة" شعبية جابت شوارع حي جنوب المدينة، لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

اتسمت المسيرة بأجواء احتفالية، حيث رقص المشاركون مع مجسمات كرتونية على أنغام المزمار والطبل البلدي، وسط تفاعل من الأهالي بالهتاف والتصفيق والزغاريد، وصولًا إلى مقرات اللجان الانتخابية.

وفي سياق متصل، أشاد المحافظ اللواء عماد كدواني، خلال تفقده عددًا من اللجان، بوعي المواطنين والإقبال المتزايد على التصويت خلال اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

يُذكر أن نصيب محافظة المنيا يبلغ 11 مقعدًا بمجلس الشيوخ، مقسمة إلى 5 مقاعد فردية و6 بنظام القائمة. وقد جُهز 469 مقرًا انتخابيًا يضم 476 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حشد الناخبين المنيا
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