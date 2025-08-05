الشرقية- ياسمين عزت:

حرص اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية على تفقد الحالة الأمنية في محيط اللجان الانتخابية، خلال فترة الظهيرة في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ فيما شهدت اللجان توافدا من المواطنين خلال الفترة المسائية.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في المحافظة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية في 25 مركزًا وقسم شرطة.

وشهدت محافظة الشرقية صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، في ثاني أيام التصويت، وسط أجواء منظمة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.