أسوان – إيهاب عمران:

بالزغاريد والهتاف تحيا مصر والمصريين، احتشد أهالي أسوان السيدات والرجال للمشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنة مدرسة العروة الوثقى التي تقع بنطاق منطقة كيما، حيث رفعوا علم مصر مرددين الشعارات الوطنية التي خرجت من حناجرهم.

تقول الحاجة نفيسة: "أنا بحب مصر وبحب الرئيس السيسي، ربنا يخليه لينا، وينصره، أنا مبسوطة إني كنت في وسط السيدات وكنت ماسكة علم مصر، وبقول تحيا مصر".

بينما تلتقط الشابة أسماء أطراف الحديث وتقول: بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة اليوم إلا أن حبي لبلدي مصر أعطاني الحماسة الزائدة، والشعور الوطني بالمشاركة في عملية التصويت بلجنة مدرسة العروة الوثقى.

بينما ذكرت حبيبة مصطفى أنها حضرت مع زميلتها لتحفيزها على المشاركة في العرس الانتخابي، حيث إن لجنتها تقع بمركز شباب السيل، وقامت بالإدلاء بصوتها مساء أمس الإثنين.

وتؤكد أميمة صالح أنها اتفقت مع عدد من الجيران للذهاب للجنة العروة وتأدية الواجب الوطني والاستحقاق الدستوري، وبالفعل حضروا جميعا داخل اللجنة والمشاركة قبلها في الهتاف باسم مصر وحياة المصريين.

وقال أحمد مرسي: وصلت اليوم من القاهرة وحرصت على الحضور للجنة والإدلاء بصوتي واخترت مرشحين اثنين، تتوافر فيهما نزعة خدمة المواطنين ومساعدة الغلابة، وأتمنى فوزهما، وفي انتظار الانتخابات البرلمانية القادمة والتي أتوقع أن تكون ساخنة أكثر من انتخابات مجلس الشيوخ