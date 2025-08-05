إعلان

زغاريد وهتافات ومسيرات.. مواطنو أسوان يتحدون الحر للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

04:44 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (4)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (5)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (6)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (7)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (8)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (3)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (10)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (11)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (12)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (13)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (9)
  • عرض 13 صورة
    انتخابات الشيوخ (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

بالزغاريد والهتاف تحيا مصر والمصريين، احتشد أهالي أسوان السيدات والرجال للمشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنة مدرسة العروة الوثقى التي تقع بنطاق منطقة كيما، حيث رفعوا علم مصر مرددين الشعارات الوطنية التي خرجت من حناجرهم.

تقول الحاجة نفيسة: "أنا بحب مصر وبحب الرئيس السيسي، ربنا يخليه لينا، وينصره، أنا مبسوطة إني كنت في وسط السيدات وكنت ماسكة علم مصر، وبقول تحيا مصر".

بينما تلتقط الشابة أسماء أطراف الحديث وتقول: بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة اليوم إلا أن حبي لبلدي مصر أعطاني الحماسة الزائدة، والشعور الوطني بالمشاركة في عملية التصويت بلجنة مدرسة العروة الوثقى.

بينما ذكرت حبيبة مصطفى أنها حضرت مع زميلتها لتحفيزها على المشاركة في العرس الانتخابي، حيث إن لجنتها تقع بمركز شباب السيل، وقامت بالإدلاء بصوتها مساء أمس الإثنين.

وتؤكد أميمة صالح أنها اتفقت مع عدد من الجيران للذهاب للجنة العروة وتأدية الواجب الوطني والاستحقاق الدستوري، وبالفعل حضروا جميعا داخل اللجنة والمشاركة قبلها في الهتاف باسم مصر وحياة المصريين.

وقال أحمد مرسي: وصلت اليوم من القاهرة وحرصت على الحضور للجنة والإدلاء بصوتي واخترت مرشحين اثنين، تتوافر فيهما نزعة خدمة المواطنين ومساعدة الغلابة، وأتمنى فوزهما، وفي انتظار الانتخابات البرلمانية القادمة والتي أتوقع أن تكون ساخنة أكثر من انتخابات مجلس الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق