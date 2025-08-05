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مسيرة لدعم المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ بدهب

04:35 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    المسيرة
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    حث المواطنين للمشاركة
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت أمانة دهب بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، مسيرة لدعم المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني والأخير، وذلك في إطار أهداف الحزب الخاصة بدفع الحركة السياسية، وحث المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وتحركت المسيرة من منطقة دهب سكوير لتجوب الشوارع الرئيسية بالمدينة متجهة إلى مقر اللجان الانتخابية، يرددون هتافات "إنزل شارك، وصوتك أمانة، اختار من يمثلك"، إضافة إلى عبارة "تحيا مصر".

وأشاد المشاركون في المسيرة بالتنظيم والاستعداد الجيد للمسيرة، مؤكدين على تعاون جميع كوادر أمانة دهب للحضور والاصطفاف والمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

جدير بالذكر، أن مدينة دهب تضم لجنتين إحداهما للرجال وتضم 4313 ناخبًا، ولجنة للسيدات تضم 4867 ناخبة، ليبلغ إجمالي من لهم حق الانتخابات بالمدينة إلى 9180 ناخبًا وناخبة.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.

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