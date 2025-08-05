تكافؤ الفرص بالشرقية تحفز السيدات على المشاركة في انتخابات الشيوخ

الشرقية- ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بأهمية الدور المحوري الذي تقوم به وحدات تكافؤ الفرص بمختلف أنحاء المحافظة، في دعم مشاركة السيدات بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المرأة تمثل شريكًا أساسيًا في بناء الدولة، وأن مشاركتها السياسية تعزز مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشار المحافظ إلى أن مشاركة المرأة في المشهد الانتخابي يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل المجتمع، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على تمكين المرأة ومنحها الفرصة كاملة للتأثير في صنع القرار.

وفي السياق ذاته، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، أن مسئولات الوحدات بالمراكز والمدن والوحدات المحلية قمن بدورهن الوطني، من خلال تشجيع السيدات على التوجه إلى مقار الاقتراع، مع تقديم الدعم الكامل لهن، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، من خلال استخراج أرقام اللجان والكشوف، وتسهيل الدخول للجان طوال يومي التصويت.

وشهدت مدينة صان الحجر تنظيم مسيرة نسائية حاشدة، انطلقت من أمام مجلس المدينة حتى مقر اللجنة الانتخابية، بمشاركة عدد من السيدات حاملات علم الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارتين التعليمية والصحية بالمدينة.

وفي مراكز منيا القمح، وديرب نجم، وههيا، وفاقوس، بالإضافة إلى حي أول وثان الزقازيق، ومدينة القرين والقنايات، قامت وحدات تكافؤ الفرص باصطحاب عدد من العاملين بالوحدات المحلية إلى لجان التصويت، للمشاركة في العملية الانتخابية، تأكيدًا على الدور المؤسسي في دعم الاستحقاقات الوطنية.

كما شاركت وحدات تكافؤ الفرص في عدد من القرى التابعة، منها صفط زريق، دبيج، بهنيا، قرموط صهبرة، العصايد، صافور، جميزة بني عمرو (بديرب نجم)، والصحافة (بمشتول السوق)، والتلين والسعديين (بمنيا القمح)، وسط أجواء من الحماس والانتماء الوطني.