محافظ الشرقية يتابع انتخابات الشيوخ من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

الشرقية- ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام سير اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور نائبي المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مؤكداً انتظام العمل وتوافد المواطنين دون تسجيل أي معوقات تؤثر على سير الانتخابات.

ووجّه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو شكاوى من المواطنين، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكد الأشموني أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، بما يضمن أداء حقهم الدستوري في مناخ من الشفافية والنظام، مشددًا على استمرار متابعته الشخصية للمشهد الانتخابي من خلال غرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ.

كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية، والحفاظ على تميز محافظة الشرقية في المشهد الانتخابي.