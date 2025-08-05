إعلان

محافظ الشرقية يتابع انتخابات الشيوخ من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

03:56 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يتابع انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    مركز الشبكة الوطنية للطوارئ
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يتابع انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يتابع انتخابات الشيوخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام سير اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور نائبي المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مؤكداً انتظام العمل وتوافد المواطنين دون تسجيل أي معوقات تؤثر على سير الانتخابات.

ووجّه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو شكاوى من المواطنين، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكد الأشموني أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، بما يضمن أداء حقهم الدستوري في مناخ من الشفافية والنظام، مشددًا على استمرار متابعته الشخصية للمشهد الانتخابي من خلال غرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ.

كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية، والحفاظ على تميز محافظة الشرقية في المشهد الانتخابي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الشرقية يتابع انتخابات الشيوخ مركز الشبكة الوطنية للطوارئ انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 ثاني أيام إنتخابات مجلس الشيوخ المهندس حازم الأشموني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق