محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لعدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمدن العبور والخانكة وشبين القناطر، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية في اليوم الثاني.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وكان في استقباله كل من المهندس أحمد رشاد رئيس مدينة العبور واللواء محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال جولته عدد من اللجان من بينها مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية بالعبور، والمعهد الأزهري الابتدائي النموذجي بالعبور، ومدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة، ومدرسة الزهويين الابتدائية بشبين القناطر.

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال التصويت وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ أن عملية التصويت تسير بشكل جيد ومنتظم، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشهد الانتخابي ورصد أي شكاوى أو مخالفات والتعامل الفوري معها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء القليوبية وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.