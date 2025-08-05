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مدير أمن الفيوم يتفقد سير العملية الانتخابية

03:41 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

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الفيوم- حسين فتحى:

تفقد اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، عددا من المقار الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث وجه الضباط والأفراد بالتسهيل على المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم فى جو ديمقراطي.

وشدد مدير الأمن على حسن التعامل مع كبار السن والسيدات حتى يصلوا إلى اللجان الانتخابية فى سهولة ويسر.

كان مدير أمن الفيوم قد تفقد العديد من اللجان الانتخابية بدائرة بندر ومركز الفيوم اليوم، الثلاثاء لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية.

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أحمد عزت الفيوم العملية الانتخابية
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