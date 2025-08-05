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تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها

03:33 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الأولى على الثانوية العامة

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المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بين محافظة المنوفية ومدينة أكتوبر، إثر اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى، مما أسفر عن إصابة "السيد فرج أحمد الكُتامي، والد الطالبة "سُمية" الأولى على الجمهورية علمي رياضة.

وقال "الكُتامي" لمصراوي، إنه كان برفقة ابنته في طريقهما من مدينة السادات إلى أكتوبر، وأثناء استقلالهما سيارة "ميكروباص" تعرضا لحادث تصادم، نتج عنه إصابات عبارة عن كدمات متعددة بالجسد، وتابع: "متواجد في مستشفى في أكتوبر، والحمدلله حالتي أحسن دلوقتي وبنتي سُمية بخير".

وكانت "سُمية الكُتامي" الطالبة بمدرسة الثانوية الجديدة بالمنطقة العاشرة في مدينة السادات، قد حصلت على المركز الأول على الجمهورية علمي رياضة بالثانوية العامة، وتداول مستخدمو فيسبوك صورها على نطاق واسع مُشيدين بتفوقها والتزامها اللبس الشرعي فضلاً عن حفظها القرآن الكريم.

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الأولى على الثانوية العامة حادث سير المنوفية
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تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
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