بالصور- أطقم الرعاية الصحية تواصل خدماتها الطبية للناخبين في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

واصل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية، والكشف المبكر على الأمراض المزمنة.

واستهدفت مبادرة "انزل اكشف اطمن" دعم المشاركة المجتمعية وتقدم خدمات الإسعافات الأولية ، والفحص الطبي السريع، والمتابعة الصحية اللحظية للناخبين طوال فترة الاقتراع، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقدمت الأطقم الطبية خدمات قياس السكر والضغط لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المترددين على لجان الاقتراع، مع توجيه أصحاب المؤشرات الحيوية غير المستقرة إلى المراكز الطبية التابعين لها لاستكمال إجراءات الفحص الطبي حتى الحصول علي العلاج المحدد طبقا للفحوصات ونتائج التحاليل.

وتضم محافظة السويس 508320 ناخبا لهم حق التصويت، وتقع الكتلة التصويتية الأكبر في حي الأربعين الذي يضم 187389 ناخبا موزعين على 14 مقر انتخابي، وفي حي فيصل 142564 ناخب لهم حق التصويت موزعين على 9 مقرات انتخابية.

أما حي الجناين يضم 82502 ناخب موزعين على 7 مقرات انتخابية، وفي حي السويس 70220 ناخب يحق لهم التصويت في 6 مقرات موزعة على ضواحي الحي، أما حي عتاقة الأكبر في المساحة يضم أقل عدد من الناخبين وعددهم 25645 موزعين على 3 مقرات انتخابية.