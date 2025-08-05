بالصور- ضبط 51 طن لحوم وخضروات وجبن فاسدة فى حملات بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات موسعة شنتها فرق مراقبة الأغذية بعدد من مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المضبوطات تجاوز 51.5 طنًا من اللحوم والدواجن والخضروات والجبن الفاسد، وذلك في إطار جهود المديرية لحماية صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات تهدد سلامتهم.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية لشؤون الطب الوقائي، أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة مع اقتراب المواسم وزيادة معدلات تداول الأغذية، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملات شملت المرور على عدد من المنشآت غير المرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية، وأسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز اللحوم والكفتة بمركز بلقاس، وبه 198 كجم من اللحمة المفرومة، و26.6 كجم من الكفتة الحاتي الجاهزة، بالإضافة إلى 14.6 كجم من اللحم القطع، بإجمالي 239.2 كجم، وذلك بسبب تغير الخواص الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على صلاحية المنتجات.

وفي مركز تمي الأمديد، تم ضبط 50 طنًا من الجزر الطازج داخل ثلاجة خضروات بقرية صدقا، وذلك لوجود عفن ظاهر وتغير في الخواص الطبيعية، وتم العرض على النيابة العامة، وتحرير محاضر جنحة صحية تتضمن نقصًا في الاشتراطات الصحية، فضلًا عن عدم حمل العاملين لشهادات صحية.

كما أسفرت الحملة في مركز المنزلة عن ضبط 17 صفيحة من الجبنة البيضاء منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 153 كجم، وتم تحرير محضر بالمخالفة طبقًا للمادة 5 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 1966، بالإضافة إلى 8 محاضر لمخالفات صحية أخرى، مع التوصية بغلق منشأتين لخطورة الوضع الصحي بهما.

وفي دكرنس، تمكنت الحملة من ضبط 200 كجم من الدجاج المجمد المنتهي الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر جنحة صحية والعرض على النيابة العامة، وتحرير محضر واحد لنقص الاشتراطات الصحية، و4 محاضر طبقًا للقرار الوزاري رقم 97، ومحضر واحد طبقًا للقرار رقم 96، إلى جانب عدد من محاضر الجنح الصحية بمختلف المراكز التي شملتها الحملات.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات، مشيدًا بجهود فرق العمل التابعة لإدارات الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، والدور الحيوي الذي تلعبه في حماية صحة المواطنين بمحافظة الدقهلية.