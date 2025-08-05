محافظ قنا يتفقد عددًا من اللجان في ثاني أيام انتخابات الشيوخ 2025

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا صباح اليوم جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة قنا لمتابعة انتظام أعمال التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة حيث تابع الإجراءات التنظيمية والأمنية بمحيط اللجان واطمأن على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر

وخلال الجولة وجه الدكتور خالد عبدالحليم دعوة إلى جموع المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ مؤكدا أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وتعكس وعي أبناء قنا وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما أشاد المحافظ بالإجراءات التي اتخذت لتوفير الأجواء المناسبة لسير الانتخابات من تأمين وتنظيم وتيسير دخول الناخبين إلى اللجان مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع مجريات العملية الانتخابية على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

يذكر أن عدد سكان محافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، منهم ما يقرب من 2 مليون و200 ألف مواطن يحق لهم التصويت، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي، تضم 304 لجنة فرعية، وتدور المنافسة هنا بين 24 مرشحًا على 3 مقاعد بالنظام الفردي، إلى جانب 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".