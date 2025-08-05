وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتشار الفرق الطبية أمام لجان التصويت

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابعت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير عمل الفرق الطبية المنتشرة أمام مقار اللجان الانتخابية بالمحافظة، والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للناخبين خلال عملية الاقتراع.

ورافق وكيلة الوزارة خلال جولتها التفقدية الدكتور محمد إبراهيم، مدير إدارة القصاصين الصحية، حيث زارت لجنة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، واطمأنت على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الضرورية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية، ضمن فعاليات اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة على أهمية التواجد الطبي المستمر بمحيط اللجان، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الفرق الطبية تم توزيعها وفقًا لخطة محكمة، لضمان التدخل السريع حال حدوث أي طارئ صحي بين الناخبين، وتوفير الدعم اللازم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن محافظة الإسماعيلية تضم 135 مركزًا انتخابيًا، تم تجهيزها لاستقبال نحو 999,248 ناخبًا وناخبة، موزعين على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، بالإضافة إلى مركز ثقافي واحد، تغطيها منظومة طبية متكاملة من خلال فرق انتشار سريع ونقاط إسعاف ثابتة ومتحركة، لضمان سلامة المواطنين طوال فترة التصويت