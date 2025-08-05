تعرض سيدة لحالة إغماء أثناء المشاركة في انتخابات الشيوخ بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، تعرض السيدة سعدية محمد السيد، البالغة من العمر 55 عامًا، لـ حالة إغماء أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم ومتابعة الحالة، حيث تم التعامل الطبي الفوري معها داخل مقر اللجنة، إلا أنها رفضت النقل إلى المستشفى وفضّلت استكمال وجودها بمحيط اللجنة بعد تحسن حالتها.

وتواصل الأجهزة المعنية تأمين اللجان ومتابعة الحالة الصحية للناخبين بالتنسيق مع الجهات الطبية، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.