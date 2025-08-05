الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفّذ اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المقرات الانتخابية بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع انطلاق ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشملت الجولة عددًا من اللجان بمدينة الإسماعيلية، من بينها لجنة مدرسة فاطمة الزهراء، حيث تابع مدير الأمن ومرافقوه مدى جاهزية وانتظام الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، وحرصوا على التأكد من تنفيذ التعليمات الأمنية والتسهيل على الناخبين في محيط اللجان.

وأكد اللواء محمد عامر خلال الجولة، أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المواقع الشرطية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين أجهزة الأمن المختلفة، بما يضمن تأمين العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، ويُظهر الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام العالم.

وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية التامة للتعامل السريع مع أي طوارئ أو مواقف غير متوقعة، بالإضافة إلى التأكيد على حسن معاملة المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لهم خلال عملية التصويت.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالمتابعة الميدانية الدقيقة للحالة الأمنية طوال فترة التصويت، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومستقرة للناخبين، واستكمال النجاحات المتواصلة التي حققتها الأجهزة الأمنية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية السابقة