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السيدات يتصدرن المشهد.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على لجان الشيوخ بأسوان

12:49 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لجان إنتخابات الشيوخ بأسوان
  • عرض 8 صورة
    لجان إنتخابات الشيوخ بأسوان
  • عرض 8 صورة
    لجان إنتخابات الشيوخ بأسوان
  • عرض 8 صورة
    لجان إنتخابات الشيوخ بأسوان
  • عرض 8 صورة
    لجان إنتخابات الشيوخ بأسوان
  • عرض 8 صورة
    لجان إنتخابات الشيوخ بأسوان
  • عرض 8 صورة
    لجان إنتخابات الشيوخ بأسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت اللجان الانتخابية بأسوان، فى اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، توافد أعداد كبيرة من المواطنين خاصة السيدات على اللجان بمختلف أنحاء المحافظة.

وشهدت لجنة مدرسة محمد عبد الوارث بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان، توافد عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار للمشاركة فى الانتخابات، ما يعكس وعي المرأة الأسوانية والتى تتصدر دائما المشهد.

وتبرع مجموعة من الشباب المتطوعين ورجال الأمن في مساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية دخولهم اللجان وعملية التصويت.

ووجه محافظ أسوان الدعوة لأهالي أسوان إلى النزول للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي يمثلهم في مجلس الشيوخ.

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